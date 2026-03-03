Nach einem Messerangriff am Samstagabend in der Kaiserslauterer Fruchthallstraße, in der „neuen Stadtmitte“ am Fackelbrunnen, ist das 22-jährige Opfer am späten Montagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Die Ermittlungen werden demnach nun wegen des Verdachts des Totschlags geführt. Tatverdächtig ist nach Polizeiangaben ein 18-Jähriger, der sich in Untersuchungshaft befindet. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe er dem 22-Jährigen während eines Streits mit einem Messer in den Rücken gestochen. Zudem habe er einen 20-Jährigen mit einem Messerstich in den Brustbereich verletzt. Dessen Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch.