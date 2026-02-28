Am Samstagabend wurden zwei Männer in der Kaiserslauterer Innenstadt bei einer Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt. Beide musste wiederbelebt werden, teilt die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr gingen laut Polizei mehrere Notrufe ein. Es wurde gemeldet, dass im Bereich des Fackelbrunnens ein schwer verletzter Mann blutend am Boden liegt; eine weitere Person war ebenfalls verletzt. „Mutmaßlich war ein Messer im Spiel“, so die Polizei. Nach Zeugenaussagen flüchteten mehrere Personen vom Tatort. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten Ersthelfer und Polizisten die Verletzten. Die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei noch am selben Abend zwei Tatverdächtige in der Berliner Straße fest. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen dauern an.

Wer das Geschehen im Bereich des Fackelbrunnens oder an den dortigen Bushaltestellen beobachtet oder mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.