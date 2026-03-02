Ein gewalttätiger Streit in der Kaiserslauterer Innenstadt eskaliert – zwei junge Männer werden lebensbedrohlich verletzt. Jetzt hat die Polizei neue Details bekanntgegeben.

Als Erstes soll er einem 22-Jährigen das Messer in den Rücken gerammt, danach dessen zwei Jahre jüngerem Begleiter in die Brust gestochen haben: Nach der blutigen Auseinandersetzung in der Nähe des Fackelbrunnens am Samstagabend sitzt der mutmaßliche Täter, 18 Jahre alt, in Untersuchungshaft – während die beiden Opfer weiter in Lebensgefahr schweben. „Sehr ernst“ seien die Verletzungen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. „Ihr Gesundheitszustand ist kritisch“, heißt es – und der Tod der jungen Männer nicht auszuschließen. Jetzt ermitteln die Behörden wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, schreiben sie. Hintergrund des Haftbefehls: unter anderem die erhöhte Fluchtgefahr. „Wir gehen davon aus, dass sich die Beteiligten kannten“, schildert Udo Gehring, der Leitende Oberstaatsanwalt.

15-Jähriger wurde wieder auf freien Fuß gesetzt

Vertrauliche Informationen der RHEINPFALZ, wonach eines der Opfer im Krankenhaus an den Stichwunden gestorben sein soll, können die Ermittler am Nachmittag nicht bekräftigen. Beide, so betont ein Polizeisprecher, seien definitiv am Leben. Was Gehring auf Nachfrage bestätigt, ist die Nationalität der drei beteiligten Personen: Sie alle sind syrische Staatsbürger – mit festem Wohnsitz in der Region Kaiserslautern.

Aber was war geschehen, am frühen Samstagabend in der Fruchthallstraße?

Neben dem Fackelbrunnen, direkt an der Bushaltestelle, hatten Fußgänger einen Mann am Boden gefunden. Er lag in einer Blutlache – vermutlich angegriffen mit einem Messer. Gegen 18 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein, Zeugen berichteten von „schweren Verletzungen“. Beide Opfer mussten reanimiert werden, schrieb das Präsidium Westpfalz später in einer Meldung. Nach Angaben der Passanten sind mehrere Menschen vom Tatort geflüchtet, Ersthelfer und Beamte sollen die 20 und 22 Jahre alten Männer versorgt haben, bis der Rettungsdienst eintraf. Noch am selben Abend nahmen die Ermittler zwei Tatverdächtige fest – rund zwei Kilometer entfernt, in der Berliner Straße. Wie die Polizei am Montag klarstellt, sieht sich allein der 18-Jährige mit dem Vorwurf der versuchten Tötung konfrontiert. Sein Bekannter, 15, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Spurensicherung ergab keine Anhaltspunkte einer Täterschaft, er soll seinen Kumpel erst nach der Attacke getroffen haben.

Laut bisherigen Erkenntissen war zwischen dem 18 und dem 20 Jahre alten Syrer zuvor ein Streit ausgebrochen – warum, ist unklar. Daraufhin zog der mutmaßliche Täter ein Messer und stach die zwei Männer nieder. Er selbst erlitt Augenreizungen, verursacht durch Pfefferspray. „Das Motiv der Tat sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft. Zu den Anschuldigungen schweige der Verdächtige, heißt es.

„Müssen mehr Präsenz auf die Straße bringen“

Am Montagnachmittag äußert sich auch Manfred Schulz (CDU) zu den tragischen Geschehnissen am Fackelbrunnen, Bürgermeister und Ordnungsdezernent der Stadt Kaiserslautern. Im RHEINPFALZ-Telefonat sagt er: „Solche Vorfälle werden wir leider nicht zu 100 Prozent verhindern können, da müssen wir ehrlich sein.“ Sollte tatsächlich jemand mit einem Messer töten wollen, mitten in der City, dann seien Polizei und Ordnungskräfte fast machtlos. Mittlerweile, so Schulz, könne man längst nicht mehr nur von einem „strapazierten Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“ reden an diesem Ort – weil die Straftaten ja gar nicht zu leugnen seien, im Stadtzentrum. „Wir müssen mehr Präsenz auf die Straße bringen“, erklärt der Bürgermeister und verweist auf die Aufstockung des Kommunalen Vollzugsdienstes. Die Verwaltung habe bereits neue Kräfte angeworben, sagt er, aktuell werden sie noch ausgebildet. Bis die „erhöhte Präsenz“ sichtbar werde, dauere es.

Schulz betont, er habe gleich am Montagmorgen die zuständige Polizeiinspektion kontaktiert. In den nächsten Tagen werden Stadt und Sicherheitsbehörden die Gespräche aufnehmen, kündigt er an – um gezielt Waffen- und Personenkontrollen in der City zu verschärfen.

Als Einzelfall, mahnt der Politiker, dürfte die Tat zumindest nicht mehr abgetan werden. In der Vergangenheit hatten sich in der Neuen Stadtmitte, gerade vorm Rathaus und an der Mall, mehrfach gewaltsame Vorkommnisse zugetragen, darunter auch tätliche Angriffe. Zwei Beispiele: Erst im November wurde bei einer Messerstecherei auf dem Willy-Brandt-Platz ein 31-Jähriger am helllichten Tag schwer verletzt – zuvor war im Juli ein Beschäftigter der Stadt überfallen worden. Nicht zuletzt deshalb wird das Rathaus-Areal mittlerweile videoüberwacht. Der Polizei zufolge gilt das gesamte Gebiet dennoch nicht als Kriminalitätsschwerpunkt.

Worte eines heftigen Streits hat niemand gehört

Zurück zum Samstag. Wenn jemand gesehen haben könnte, was sich da am frühen Abend abgespielt hat, dann die Anlieger hier: in der Fruchthallstraße. Gegenüber dem Fackelbrunnen reiht sich ein Geschäft ans nächste. Handyshop, Bäckerei, Döner- und Tabakladen, Friseur. Nur, vom Aufruhr gegen 18 Uhr will niemand groß was mitbekommen haben, ist am Montagmorgen zu hören. Als die Rettungskräfte anrauschten, mit Blaulicht und Martinshorn, habe sie an der Kasse bedient, sagt die Verkäuferin eines benachbarten Kiosks. „Erst am Fenster hab’ ich dann gesehen, wie die Sanitäter gepumpt haben“, schildert sie die Wiederbelebung. Den Brunnen im Blick, sagt der Angestellte eines Mobilfunkgeschäfts: Um kurz nach sechs hätten Polizisten den Laden betreten – sie wollten ihn als Zeugen befragen. Und die Aufzeichnungen sehen, die Bilder der Überwachungskamera. Die aber sei kaputt. „Ich hatte gerade einen Kunden, da ist es passiert“, meint der Mitarbeiter. „Auf der anderen Seite habe ich ein paar Kerle beobachten können.“ Nicht die Messerattacke selbst, das habe er auch den Beamten mitgeteilt.

Freie Sicht auf den Tatort hatte die Bedienung einer Bubble-Tea-Bar, nur 40 Meter von der Unglücksstelle. Wie sie im RHEINPFALZ-Gespräch bestätigt, haben Fußgänger einen der niedergestochenen Männer zu reanimieren versucht – per Herzdruckmassage. „Er hat da einfach leblos gelegen“, erinnert sich die Frau und zeigt rüber zur Bushaltestelle. „Es waren so viele Leute dort. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen.“ Um die dramatischen Szenen genau erkennen zu können, sei die Distanz zu groß gewesen. Worte eines heftigen Streits oder Rumgeschreie, unmittelbar vor der Tat? Habe sie nicht gehört, sagt sie.

So erzählen es auch all die anderen, die am Samstag in der Fruchthallstraße hinter den Ladentheken standen. Von einem Clinch unter den drei Syrern hat keiner was mitgekriegt, heißt es. Alles ruhig – bis die Einsatzwagen vorfuhren, angekündigt von Sirenen.