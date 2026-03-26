Der Verein Ärzte für die Westpfalz ist auf der Suche nach Unternehmen, Stiftungen sowie Bürgerinnen und Bürgern, die sein Förderprogramm für angehende Mediziner finanziell unterstützen. Ziel der Initiative ist es, langfristig mehr Ärztinnen und Ärzte für die Westpfalz und den Landkreis Bad Kreuznach zu gewinnen und so dem zunehmenden Ärztemangel in ländlichen Regionen entgegenzuwirken. Der 2023 gegründete Verein ermöglicht talentierten jungen Menschen aus der Region die finanzielle Unterstützung für ein Medizinstudium an den Universitäten in Pécs oder Budapest. Im Gegenzug verpflichten sich die Geförderten, nach ihrem Studium – zumindest für eine gewisse Zeit – als Mediziner in der Region zu arbeiten. Derzeit läuft die vierte Bewerbungsrunde, die Frist endet am 30. April.

Das Förderprogramm umfasst Voll- und Teilstipendien sowie Unterstützung bei Finanzierungskosten während des Studiums. Ein Vollstipendium hat ein Volumen von rund 15.000 Euro pro Jahr, sodass sich die Kosten für ein komplettes Studium auf etwa 90.000 Euro summieren. Bereits heute wird das Projekt von Kreditinstituten, Kommunen, Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen aus der Region unterstützt. Über 30 Stipendien konnten so bisher vergeben werden. Damit das Programm fortgesetzt und weiteren Jahrgängen das Studium ermöglicht werden kann, ist der Verein auf zusätzliche Spenden und Förderbeiträge angewiesen. Ärzte für die Westpfalz ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein. Spenden werden mit einer entsprechenden Bescheinigung bestätigt. Weitere Infos gibt es bei Katja Altmeyer, Telefon 06381 424323, per E-Mail an info@aerztefuerdiewestpfalz.de oder im Internet unter www.aerzte-fuer-die-westpfalz.de.