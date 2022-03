Am Wochenende starten in Stuttgart beim DTB-Pokal auch drei internationale Athleten der TSG Grünstadt: Edgar Boulet (Frankreich), Dominic Tamsel (Schweiz) und Mario Macchiati (Italien) gehen für ihre Nationalriegen an die Geräte.

Nach zwei Jahren Pause wird in der Stuttgarter Porsche-Arena am Wochenende wieder der DTB-Pokal ausgetragen. Mit dabei sind auch drei Turner aus der Riege der TSG Grünstadt. Nominiert wurden sie von ihren Nationalteams. Für Italien geht Neuzugang Mario Macchiati an die Geräte. Er ist neben der Team Challenge auch bei einem neuen Format im Starterfeld gelistet: dem Mixed Cup Stuttgart. Bei diesem Einladungsturnier treten vier Nationen gegeneinander in gemischten Teams an. Neben Gastgeber Deutschland und Macchiatis Heimat Italien sind noch die USA und Kanada am Start.

Für die Schweiz, die bei der Team Challenge teilnimmt, sollte eigentlich TSG-Turner Tim Randegger an die Geräte gehen. Da er sich die Bänder gerissen hat, darf nun Dominic Tamsel antreten, der auch eine Startkarte für die TSG besitzt. Der 21-jährige Schweizer kam bei Grünstadter Wettkämpfen noch nicht zum Zug. In der vergangenen Saison wurde er für die Relegation an die TG Pfalz (Dritte Bundesliga) ausgeliehen. „Das Startrecht für 2022 und 2023 ist bei der TSG, wir planen auch mit ihm“, sagte TSG-Manager Steffen Fröhlich.

Als dritter TSG-Turner geht Edgar Boulet in Stuttgart an den Start. Der Franzose gehört bei den Grünstadter Fans zu den Publikumslieblingen. Am Anfang der vergangenen Saison war er noch nicht so sehr in Form, da ihm wegen der Pandemie Trainingszeit verloren ging. Gegen Ende zeigte er jedoch mit beeindruckenden Reckübungen, was in ihm steckt.

Der DTB-Pokal wird von sportdeutschland.tv und SWR (nur Mixed Cup) live übertragen. Freitag bis Sonntag finden die Einzel- und Teamwettkämpfe statt, am Sonntag ab 14.30 Uhr wird der Mixed Cup ausgetragen.