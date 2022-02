Die Bundesliga-Riege der TSG Grünstadt bekommt weiter Zuwachs: Der italienische Kunstturner Mario Macchiati wird in der kommenden Zweitliga-Saison für die TSG an die Geräte gehen. Der 22-Jährige aus Fermo, einer Stadt an der Adria, wurde Siebter bei den Italienischen Meisterschaften und holte Bronze am Barren beim Weltcup in Slowenien.

In der Riege der TSG Grünstadt soll Macchiati eine Lücke stopfen, die sich unter anderem durch die Weltmeisterschaft im Oktober ergibt: Der Waliser Joe Cemlyn-Jones (22) wird dort mit der britischen Nationalmannschaft auflaufen und steht deshalb wahrscheinlich nur bei drei von sieben Bundesliga-Wettkämpfen zur Verfügung. Außerdem ist der Schweizer Tim Randegger (21) nun auch im A-Kader seines Verbands, sein Landsmann und TSG-Kollege Ian Raubal ist im erweiterten Kader, könnte sich aber unter Umständen auch für die WM qualifizieren. „Wir wollen klare Verhältnisse haben“, sagt TSG-Manager Steffen Fröhlich, der bei den Gastturnern auf Planungssicherheit setzt.

Weil die Italiener derzeit ein sehr starkes Team haben, habe er sich deshalb im Süden umgeschaut. Auch andere Bundesliga-Vereine setzen auf italienische Turner, etwa der TV Großen-Linden oder die TG Saar. Die TSG erhofft sich von Macchiati einen starken, verlässlichen Sechskämpfer. Ziel sei es, so Fröhlich, immer je zwei Gastturner am Start zu haben.