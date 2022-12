210 Päckchen für Kinder in der Ukraine haben Schüler des Karolinen-Gymnasiums in den zurückliegenden Tagen gefüllt. Die Schule beteiligt sich damit an einer Aktion der Pfadfinder in Bobenheim-Roxheim.

Ein RHEINPFALZ-Bericht über die Ukrainehilfe der Pfadfinder Bobenheim-Roxheim vom DPSG Stamm St. Laurentius, die sich seit Kriegsbeginn für Menschen in der Ukraine engagieren, habe die Schülervertretung dazu angeregt, deren Initiative „Weihnachten im Schuhkarton“ zu unterstützen. Federführend dabei habe sich Maximilian Hanisch engagiert, der in den Klassen fünf bis zehn Werbung für die Hilfsaktion gemacht habe. Das berichtet AEG-Lehrer Frank Ipsen. Besonders der Umstand, dass die letzten Weihnachten in der Ukraine noch „ganz normal“ waren, habe viele Schüler und Schülerinnen beeindruckt. Trotz vieler Termine und Klassenarbeiten, hätten sich viele Schüler beteiligt. Die 210 Pakete aus dem AEG sollen zusammen mit weiteren Spenden bis Weihnachten von einem Arzt aus Charkiw, der regelmäßig in die Pfalz kommt, in die Ukraine gebracht werden. Er wolle die Pakete auch im Krankenhaus, in dem er arbeitet, an Kinder verteilen, die über Weihnachten nicht nach Hause können, informieren die Pfadfinder.