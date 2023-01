Der gebührenpflichtige Laubsack, den die Stadt Frankenthal vor einem Vierteljahr eingeführt hat, ist schon wieder Geschichte. Der Grund für diese Entscheidung, über die am Freitag der für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) informiert hat: Das Modell sei von den Bürgern „nicht gut angenommen“ worden. In Zahlen heißt das: Nur rund 140 der Säcke seien zum Stückpreis von drei Euro verkauft, lediglich in zwölf Fällen sei mit dem EWF ein Abholtermin vereinbart worden. Die dafür entrichteten Gebühren würden erstattet, so der Bürgermeister. Dafür standen in vielen Ecken der Stadt teils wochenlang andere, mit Blättern gefüllte Behältnisse am Straßenrand. Die sollen EWF-Mitarbeiter nun ab Montag, 16. Januar, sukzessive abholen. Wie das Laub-Problem ab kommendem Herbst gelöst wird, ist Knöppel zufolge noch offen.