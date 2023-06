In der Frage, ob der Badestrand am Silbersee-Ufer bereits standsicher genug ist, um ihn für den Badebetrieb freizugeben, wartet die Gemeinde noch auf die Einschätzung des beauftragten Geologiebüros. Im Mai haben Taucher unter Wasser Filmaufnahmen angefertigt, und die Feuerwehr hat eine Echolotmessung durchgeführt, wie Bürgermeister Michael Müller (SPD) bestätigt. Die Geologen müssten nun entscheiden, ob die gesammelten Daten für eine Einschätzung ausreichen oder ob sie noch mal selbst per Echolot messen müssen.

Je nach Ergebnis könnte das Büro weitere Befestigungen empfehlen, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Davon abhängig ist auch, wie schnell der Badebereich freigegeben werden kann. Der Silbersee hatte Anfang Mai von der Gemeinde gesperrt werden müssen, weil seit Februar wiederholt Teil des Ufers im Bereich des Badestrands abgebrochen waren.