Der Silbersee in Bobenheim-Roxheim ist am Dienstag schon wieder gesperrt worden, weil Untiefen im Uferbereich nach wie vor eine Gefahr darstellen. Es wird weiterer Sand verfüllt, und Taucher sollen das Phänomen untersuchen.

Die Hoffnung, dass nach zweimaligem Aufschütten der Sandstrandzone im Februar und März die Abbruchkante im Silbersee beseitigt sein würde, hat sich für Bürgermeister Michael Müller (SPD) nicht erfüllt. „Eine Frau hat uns angerufen und berichtet, dass es an einer Stelle im Wasser plötzlich tief nach unten geht“, berichtete er am Dienstagnachmittag. Das könnte bedeuten, dass Untiefen ein generelles Problem in dem durch Auskiesung entstandenen Gewässer sind. „Wir möchten, dass Taucher das untersuchen und hoffen auf die schnelle Erlaubnis der Kreisverwaltung“, so Müller. Denn das Tauchen sei im Silbersee eigentlich nicht erlaubt.

Die Industrie-Sandwerke Pfalz (ISP) haben ihm zufolge zugesagt, noch einmal 20 Lkw-Ladungen Sand in den Uferbereich am Badestrand zu kippen. Das heißt: Bis mindestens Donnerstag darf im Silbersee nicht geschwommen werden.