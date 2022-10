Entwicklungsmöglichkeiten für den Pilgerpfad skizzieren und das Potenzial des Stadtteils aufzeigen – mit dieser Aufgabe haben sich angehende Raumplaner der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern ein Semester lang beschäftigt am Mittwochabend stellen sie die Ergebnisse des Projekts vor.

Zur Präsentation dessen, was die 19 Studierenden erarbeitet haben, hat die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag kurzfristig auch alle interessierten Bürger eingeladen. Von 18 bis 20.30 Uhr ist die Vorstellung im Ökumenischen Gemeindezentrum am Jakobsplatz der Pressemitteilung zufolge geplant. Das Spektrum der Ergebnisse ist groß: Auf Basis von Besuchen vor Ort und Gesprächen mit Anwohnern haben die von Professor Holger Schmidt betreuten TU-Studenten unter anderem Arbeiten zu Bodenqualität, öffentlichen Sportflächen und begrünten Parkhäusern vorgelegt.

Ziel: Aufnahme in Förderprogramm

Hintergrund der Aktion: Zusätzlich zum geplanten Bauprojekt des Mannheimer Investors Pro Concept am Jakobsplatz möchte die Verwaltung sich nach eigener Darstellung um die Aufnahme des Quartiers in das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ bewerben. Die Ergebnisse des Projekts bildeten dafür eine gute Grundlage.

Der geplante Ablauf am Mittwoch: Nach Einführung und Begrüßung durch die Verwaltung wird Holger Schmidt die Arbeit der Uni Kaiserslautern und der Studenten erklären. Thomas Münchow vom TU-Bereich Stadtumbau und Ortserneuerung gibt Informationen zum Kursablauf. Dann folgt laut Stadt eine jeweils zehnminütige Vorstellung der vier Gruppen. Am Ende ordne der Experte für Großsiedlungen , Bernd Hunger (Berlin), die Resultate ein und kommentiere sie. Zudem könnten Besucher mit den Gruppen über deren als Poster dargestellte Arbeit diskutieren.

Termin

Präsentation Studienprojekt Pilgerpfad am Mittwoch, 26. Oktober, 18 Uhr (Ende gegen 20.30 Uhr), Ökumenisches Gemeindezentrum, Jakobsplatz.