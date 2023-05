Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Migration und Klimaschutz, aber auch die Sanierung von Sportstätten und mehr Mittel für Digitalisierung an Schulen standen am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung von OB-Kandidat Bernd Knöppel (CDU) auf der Agenda. Per Video zugeschaltet: der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz.

Große Förderversprechen für Frankenthal hat der Gast aus Berlin bei seinem Onlineauftritt nicht zu bieten. Allerdings kann der Chef der Bundestagsfraktion vor rund 40 Zuhörern in