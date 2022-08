Eine geplante Neuausschreibung der Ruftaxilinien ruht derzeit, weil die beiden dafür zuständigen Stellen in der Verkehrsplanung nicht besetzt sind. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Seit 1. Januar 2021 gilt für die Ruftaxilinien ein Interimskonzept. Das Angebot besteht weiterhin aus vier Linien. Unter anderem verkehren laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auf der Strecke vom Hauptbahnhof in die Vororte Flomersheim, Eppstein und Studernheim am Abend und am Wochenende außerhalb des Busfahrplans sowie vom Haltepunkt Süd Richtung Ormsheimer Hof und Stadtklinik ganztägig auf Vorbestellung Taxis. Wer sie nutzen will, muss das etwa 30 bis 45 Minuten vorher bei der zuständigen Minicar-Taxi OHG in Frankenthal unter Telefon 06233 22222 anmelden. Für Inhaber einer VRN-Jahreskarte, etwa dem Maxx-Ticket, ist das Angebot kostenlos. Das Nordend ist laut Stadt bei der Interimslösung nicht angeschlossen, da es in diesem Stadtteil auch keine Tagesbedienung gebe. Im Zuge einer Neuausschreibung sei aber geplant, den Bereich zu berücksichtigen.