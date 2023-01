Wie wirkt sich die von der Bundesregierung geplante Reform des Krankenhaussystems an der Stadtklinik aus? Dazu soll die Leitung des Hauses am Dienstag im Krankenhausausschuss auf Antrag der SPD Stellung nehmen. Eine Kommission hatte kürzlich Vorschläge für eine umfassende Neuordnung der Krankenhausversorgung und der Finanzierung von Leistungen vorgelegt. Angesichts der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation der Stadtklinik, die auf ein Defizit von rund 29 Millionen Euro zusteuert, müsse man sich frühzeitig mit möglichen Folgen der Reform auseinandersetzen, heißt es in der Anfrage. Außerdem auf der Agenda des Ausschusses, der ab 17.30 Uhr im Congress-Forum tagt: Verbesserungen im Bewerbermanagement und Arbeiten rund um den geplanten Anbau sowie die Modernisierung der Klinik.