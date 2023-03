Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Broschüre mit den wichtigsten Informationen, was beispielsweise bei einem Stromausfall zu tun ist, soll in Kürze an alle Haushalte verteilt werden. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Stadtrat angekündigt.

Auf der Internetseite der Stadt sei der Inhalt bereits seit Anfang Dezember vergangenen Jahres abrufbar, sagte Knöppel auf eine Anfrage der SPD. Die Sozialdemokraten hatten sie anlässlich des Stromausfalls von Freitag, 10. März, gestellt.