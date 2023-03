Der technische Defekt, der am Freitagabend zu einem teils mehrstündigen Stromausfall geführt hat, betrifft nach Unternehmensangaben einen Schalter der TWL Netze, der das Umspannwerk Mundenheim mit dem Umspannwerk Mitte verbindet. „Die weitere Schadensursache wird derzeit untersucht, hierzu wird in den nächsten Tagen das Schaltfeld, in dem sich der Schalter befindet, durch einen Hochspannungsspezialisten geöffnet, um den dort vermuteten Defekt zu begutachten und zu beheben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weil der Schalter sich in einem hochgesicherten Bereich befinde, schließt das Unternehmen Fremdeinwirkung von außen aus. „Die Stromversorgung wird derzeit über eine redundante Leitung sichergestellt“, teilen die TWL mit. Infolge der Abschaltung der Leitungen kam es zu einem Stromausfall, der nach Angaben des Unternehmens die Stadtteile Mundenheim, Rheingönheim und Maudach mit zirka 26.000 Haushalten, sowie die Stadtteile Ludwigshafen Mitte, Ludwigshafen West und Hemshof mit zirka 50.000 Haushalten betroffen hat.