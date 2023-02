Die katholische Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit kann sich nicht zu einer neuen Führungsstruktur durchringen. Der sehr eingehend diskutierte Vorschlag des Speyerer Generalvikars Markus Magin, nach dem Weggang von Pfarrer Stefan Mühl im Sommer letzten Jahres auf eine Ausschreibung der Stelle zu verzichten und künftig Ehrenamtliche für bestimmte Aufgaben heranzuziehen, fand in der gemeinsamen Sitzung von Verwaltungs- und Pfarreirat am Freitagabend keine Mehrheit. Bei der geheimen, nach Gremien getrennten Abstimmung fehlte am Ende eine einzige Stimme, um das bisher nur in Homburg/Saar praktizierte Modell auch in Frankenthal einzuführen. Das Bischöfliche Ordinariat wird nunmehr nicht umhin kommen, die Stelle des Leitenden Pfarrers auszuschreiben.