Auf die Frage, wie es mit der Bahnüberführung in der Flomersheimer Straße weitergehen soll und ob sie überhaupt noch saniert werden kann, gibt es nach wie vor keine befriedigende Antwort. Eine gutachterliche Untersuchung der maroden Brücke, die 2022 für knapp drei Monate voll gesperrt war und seither auf verengten Spuren nur mit Tempo 30 passiert werden darf, steht noch aus. Es bedürfe einer Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes, die in aller Regel etwa drei Monate dauere, informierte Rainer Kußmann, Leiter des Bereichs Planen und Bauen, am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss. Die Überprüfung durch das von der Stadt beauftragte Ingenieurbüro sei für 8. und 9. April vorgesehen. Das Ergebnis werde voraussichtlich bis Sommer vorliegen. Erst dann könne eine endgültige Entscheidung getroffen werden.