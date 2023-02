Ob ein Abriss und Neubau der maroden Brücke über die Bahngleise in der Flomersheimer Straße notwendig ist, sollen statische Berechnungen klären. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) kündigte im Stadtrat am Mittwoch auf Anfrage der CDU an, dass derzeit geprüft werde, ob eine Sanierung im Bestand, wie sie zunächst geplant war, überhaupt noch sinnvoll ist. Die Überführung der Flomersheimer Straße/L522 war von Ende Juli bis Mitte Oktober zunächst voll gesperrt. Seither ist die Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert.

Hintergrund der Arbeiten ist ein Vorfall von Juni 2020. An einer baugleichen Brücke war im Münsterland unvermittelt ein tonnenschwerer Anbau, der dem Schutz vor Kontakt mit den Oberleitungen dient, auf die Schienen gefallen. Der Landesbetrieb Mobilität als Eigentümer des Bauwerks, ließ die Überführung daraufhin untersuchen. Die kaputten Brückenkappen aus Beton seien inzwischen abgeflext, teilt Hebich mit. Über den darunter verlaufenden Hochspannungsoberleitungen der Bahnstrecke wurde zur Absicherung des Gefahrenbereichs eine Absperrung aus Holz errichtet.