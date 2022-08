Könnte ein mehrere Meter langes Betonteil an der Überführung der Flomersheimer Straße/L522 auf die Bahngleise stürzen? Dieses Risiko will man in Frankenthal nicht eingehen, nachdem Anfang Juni an einer baugleichen Brücke im Münsterland unvermittelt ein solcher tonnenschwerer Anbau, der dem Schutz vor Kontakt mit Oberleitungen dient, auf die Schienen gefallen war. Oberleitungen und Gleise wurden dabei beschädigt, die Bahnstrecke Münster-Osnabrück war für mehrere Tage gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Konstruktion an der Brücke in der Flomersheimer Straße werde abgebaut, die Oberleitungen würden auf andere Weise geschützt. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Das Vergabeverfahren für die Arbeiten laufe bereits. Als ein erster Schritt gilt ab Dienstag auf der Straße nahe des Congress-Forums Tempo 30, statt bislang Tempo 50, um die Erschütterungen zu reduzieren, wie die Stadt auf Nachfrage erläutert.

Nach dem Vorfall im Münsterland würden bundesweit alle Brücken diesen Typs überprüft, weil in eine Fuge zwischen Anbau und Brücke Wasser eindringen könne, informiert die Stadt. Eigentümer der Überführung der Flomersheimer Straße ist der Landesbetrieb Mobilität, für die Instandhaltung ist die Stadt verantwortlich.