Goldmedaille mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, der Anschlag auf israelische Sportler, Olympische Spiele, die trotzdem weitergegangen sind – der ehemalige Frankenthaler Hockey-Nationalspieler Peter Trump war 1972 in München als Aktiver dabei und hat alles hautnah miterlebt. Die Erinnerungen sind noch sehr lebendig. Näheres finden Sie hier.

Bis nach Frankreich führte am Montag eine Irrfahrt eines 28-jährigen Strafgefangenen auf Freigang, die für ihn tödlich endete. Zunächst hatte der bewaffnete Mann in Mannheim eine Frau in deren Wagen zur Weiterfahrt gezwungen und danach mehrere Unfälle verursacht. Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Am idyllischen Zehnmorgenweiher in Ludwigshafen-Friesenheim entsteht ein Wohngebiet für 160 Menschen. Jetzt hat das lange umstrittene Projekt seine vorletzte Hürde genommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine Traditionsweinstube in Speyer wird vegan: Die neuen Inhaberinnen des „Eulenspiegel“ setzen dabei bewusst auf pfälzische Kost. Sie wollen beweisen, dass Saumagen, Wurstsalat oder Bratwurst auch vegan schmeckt. Was hinter ihrem Konzept steckt, lesen Sie hier.