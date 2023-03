Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis nach Frankreich führte am Montag eine Irrfahrt eines 28-jährigen Strafgefangenen auf Freigang, die für ihn tödlich endete. Zunächst hatte der bewaffnete Mann in Mannheim eine Frau in deren Wagen zur Weiterfahrt gezwungen und danach mehrere Unfälle verursacht. Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Als die 21-Jährige am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Mannheimer Schwetzingerstadt in ihren geparkten Wagen stieg, öffnete plötzlich der ihr unbekannte Mann die hintere