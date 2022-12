Seit Mitte Oktober bieten die Stadtwerke Frankenthal in Kooperation mit Carsharing-Betreiber Stadtmobil ein E-Carsharing an. Neben den Standorten am Jakobsplatz in Frankenthal und in der Straße In den Moltersgärten in Großniedesheim gibt es nun ein weiteres Elektroauto zum Teilen im Parkhaus am Bahnhof in Frankenthal. Voraussetzung für die Buchung des Fahrzeugs ist die einmalige Registrierung bei Stadtmobil über die Homepage www.stadtmobil.de oder über eine App. Nach Anmeldung sowie Vorlage des Führerscheins und Ausweises erhält man Zugangsdaten, über die ein Fahrzeug gebucht werden kann. Die Abrechnung erfolgt über das Kundenkonto bei Stadtmobil per Sepa-Lastschriftmandat. Die Preise je Kilometer und Zeit richten sich laut Stadtwerken nach dem gebuchten Tarif. Alle bereitgestellten Autos der Stadtwerke hätten einen 100-prozentigen-Elektro-Antrieb und würden an den Stadtwerke-Ladesäulen mit Ökostrom geladen.