Ein Elektroauto teilen, statt selbst zu kaufen: Das ist die Idee hinter dem E-Carsharing der Stadtwerke Frankenthal. Ein erster Wagen steht seit dieser Woche am Jakobsplatz, bis Jahresende sollen weitere Fahrzeuge im Parkhaus am Bahnhof in Frankenthal und am Sportplatz in Großniedesheim folgen.

Wer den Renault Zoe am Jakobsplatz nutzen will, muss sich bei dem Carsharing-Anbieter Stadtmobil online oder per App registrieren. Nach Vorlage des Führerscheins und Ausweises erhält man laut Stadtwerken Zugangsdaten, um ein Fahrzeug zu buchen. Die Preise je Kilometer und Zeit richteten sich nach dem gebuchten Tarif, die Abrechnung erfolge über das Kundenkonto bei Stadtmobil.

Bereits seit Sommer 2021 haben Stadtwerke und Stadtverwaltung nach einem entsprechenden Ratsbeschluss das E-Carsharing-Angebot geplant. Mit dem Kooperationspartner Stadtmobil habe man einen erfahrenen Partner ins Boot geholt, der deutschlandweit über einen Fuhrpark von rund 3600 Fahrzeugen verfüge, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle bereitgestellten Autos der Stadtwerke hätten einen 100-prozentigen-Elektro-Antrieb und würden an den Stadtwerke-Ladesäulen mit Ökostrom geladen.

Die Stadtwerke sehen in dem Carsharing einen Beitrag zur Verkehrs- und Energiewende. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetze laut dem zuständigen Bundesverband bis zu 20 Privatautos. Oberbürgermeister Martin Hebich verspricht sich dadurch auch eine Entlastung der Parkplatzsituation.

Kontakt

Weitere Infos zum E-Carsharing und Anmeldung über die Homepage www.stadtmobil.de und via App.