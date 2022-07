Die Verwirrung um die Energiesparmaßnahmen im Rhein-Pfalz-Kreis geht weiter. Hieß es am Mittwoch noch, in den Sportanlagen der Kommunen werde ab den Schulferien der Duschbetrieb eingestellt, um Gas zu sparen, ruderte die Kreisverwaltung einen Tag später zurück, weil einige Ortsbürgermeister dagegen waren. Nur die Hallen des Landkreises seien betroffen, hieß es am Donnerstag. Am Freitag folgte die nächste Pressemitteilung: „Die Duschen der kreiseigenen Sporthallen bleiben geöffnet.“ Die Begründung: Die Einsparungen seien zu gering, und das Abstellen des Warmwassers stehe im Gegensatz zur Legionellenverordnung.

Die Bürgermeister der Kreisgemeinden seien darüber informiert worden und sollten in ihren Gebäuden in eigener Verantwortung entscheiden, was sie jetzt machen. Das Hallenbad des Rhein-Pfalz-Kreises in Römerberg soll aber wie geplant ab Montag geschlossen bleiben. Das Kreisbad Schifferstadt dagegen bleibt offen.