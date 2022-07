In einer Gesprächsrunde hatten sich die hauptamtlichen Bürgermeister des Rhein-Pfalz-Kreises und Landrat Clemens Körner (CDU) darauf verständigt, dass die Duschen in den Turnhallen der Kommunen, etwa in Grundschulen, über die Sommerferien geschlossen bleiben. Schüler duschen in dieser Zeit nicht, auch viele Vereine pausieren in dieser Zeit, so die Argumentation. Eine gute Gelegenheit, das Wasser abzudrehen, um Energie zu sparen. Durch den Krieg in der Ukraine ist unklar, wie es mit der Gasversorgung in Deutschland weitergeht.

In der Mitteilung der Kreisverwaltung ist nun aber nur davon die Rede, dass die Duschen in Schulsporthallen des Kreises spätestens ab August außer Betrieb sind. Das betrifft also die weiterführenden Schulen, und Einrichtungen wie die Kreissporthalle in Schifferstadt. Hintergrund: Viele Bürgermeister ziehen beim Spar-Vorhaben mit, aber nicht alle. Die vier Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen etwa lehnen das Spar-Programm ab. „Darüber hinausgehende örtliche Regelungen bleiben vorbehalten“, heißt es von der Kreisverwaltung. Bedeutet: Wenn die Kommunen die Duschen dicht machen, sollen sie selbst darüber informieren.