Der Radweg soll entlang der L453 entstehen. Das Projekt kostet mehr als eine Million Euro. Was wird aus dem Mandelpfad?

Für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland wird die Ortsgemeinde Dirmstein den Bau eines Radwegs nach Obersülzen zur Förderung anmelden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, und laut Verwaltung priorisiert auch die Ortsgemeinde Obersülzen diese Verbindung entlang der L453.

Mehr zum Radwegekonzept Leiningerland

Planer erklären: So entsteht das Radverkehrskonzept

Leiningerland: 664 Empfehlungen für bessere Radwege

Radwegekonzept: Was für Dirmstein Vorrang hat

Der Neubau auf 2000 Metern Länge würde nach derzeitiger grober Schätzung 1,15 Millionen Euro kosten. Ob und aus welchem Topf das Projekt bezuschusst werden könnte, soll die Verwaltung klären. VG-Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) wies in der jüngsten Dirmsteiner Ratssitzung auf das sogenannte Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen hin; der VG Leiningerland wurden daraus 17,63 Millionen Euro zugesprochen. Der Bau von Radwegen sei in diesem Rahmen förderwürdig, „und aus Verbandsgemeindesicht ist das zu befürworten“, sagte Krauß.

Ratsmitglied Jörg Jokisch (SPD) bat darum, zu prüfen, ob der südlich der Landesstraße verlaufende Mandelpfad in das Baukonzept einbezogen werden kann. Dagegen gibt es laut Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) Bedenken aus der Landwirtschaft.