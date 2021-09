Zwischen Lang- und Kurstrecke des Swim&Run-Wettbewerbs weihten Bürgermeister Rudi Jacob, Kreisbeigeordneter Jamill Sabbagh sowie Wolfgang Griebel vom Planungsbüro Obermeyer in Kaiserslautern am Sonntag das grundsanierte und neu gestaltete Winnweilerer Freibad offiziell ein. 6,9 Millionen Euro wurden seit Ende 2018 beispielsweise in zwei Edelstahlbecken samt Abdeckungen, die Badewassertechnik inklusive Beckenhydraulik, Desinfektion, Wasseraufbereitung und Heizung über Photovoltaikanlagen, das Eingangs- und Technikgebäude, den Aufsichtsturm, die Großwasserrutsche oder den Sprungturm investiert.

Das Beachsoccerfeld, die Tischtennisplatte, die Kletter-Rutsch-Kombination oder die Umzäunung sollen im kommenden Winter als letzte Maßnahmen fertiggestellt werden. Das Winnweilerer Schwimmbad hat noch bis 3. Oktober auf.