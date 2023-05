Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kritik war heftig. Kaum war am Donnerstagabend die Nachricht draußen, dass die Kreisverwaltung am Wochenende Shuttlebusse auf den Donnersberg einsetzen will, brannte es lichterloh in den Sozialen Netzwerken. In Anbetracht der hohen Infektionszahlen gab es kein Verständnis für diesen Service. Am Freitag blies der Kreis die Shuttletouren wieder ab.

Als die Meldung auf der Facebookseite der Kreisverwaltung erschien, dauerte es nicht lange, bis Gegenwind kam: An die 800 Kommentare fanden sich bis Redaktionsschluss unter dem Facebook-Post vom Donnerstagabend,