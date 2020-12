In dem seit Wochen vom Coronavirus gebeutelten Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden sind inzwischen vier Bewohner im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Darüber haben die Diakonissen Speyer als Träger der Einrichtung informiert. Neben dieser traurigen gibt es aber auch eine erfreuliche Mitteilung.

„Jüngste Testungen im Seniorenzentrum Wolffstift geben Anlass zur Freude“, heißt es in der Pressemeldung: Inzwischen gelten 14 infizierte Bewohner sowie elf Mitarbeitende des Seniorenheims als genesen. Von weiteren 18 Bewohnern und sieben Mitarbeitenden, die ebenfalls infiziert waren, stehen die jüngsten Testergebnisse noch aus. Ferner habe es am 30. November nochmals eine umfassende PCR-Testung aller Bewohner und Mitarbeitenden gegeben – dabei seien keine Neuinfektionen unter den Bewohnern festgestellt worden. Am Dienstag sind erneut Personen getestet worden, die als infiziert galten – bis Ende der Woche werden hier die Ergebnisse erwartet.

Besuchsverbot soll stufenweise gelockert werden

Nach dem Corona-Ausbruch Mitte November war für das Haus ein Besuchsverbot verhängt worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt könne nach einer Grundreinigung ein erster Wohnbereich – in dem sich keine infizierten Bewohner aufhalten – in den kommenden Tagen wieder geöffnet werden, so die Diakonissen. Die Angehörigen würden so bald wie möglich über den Zeitpunkt sowie die dann geltenden Besuchs- und Hygieneregeln informiert. Über eine stufenweise Rücknahme der Schutzmaßnahmen in den weiteren Bereichen werde mit der Kreisverwaltung beraten, sobald alle noch ausstehenden Testergebnisse vorliegen.

Bezüglich einer jüngst verstorbenen Bewohnerin – es war der 14. Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Donnersbergkreis – teilte der Träger mit, das Wolffstift habe nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt eine Sterbebegleitung durch die Angehörigen ermöglicht.