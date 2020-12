Im Zuge der Covid-19-Pandemie gibt es den 14. Todesfall im Donnersbergkreis zu beklagen. Das hat das Gesundheitsamt am Montagnachmittag mitgeteilt. Momentan werden 15 Personen stationär behandelt. Gegenüber dem Vortag ist die Anzahl der Sars-CoV-2-Infektionen um acht auf insgesamt 787 gestiegen. 123 von ihnen gelten derzeit als aktiv. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden mit 63, die wenigsten haben momentan die VG Nordpfälzer Land und die VG Winnweiler (jeweils elf) zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken und liegt nun bei 83,6. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis nun 1045. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 1212, deutschlandweit bei 1421. An der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Kirchheimbolanden ist eine 9. Klasse vom Virus betroffen, für alle Schüler der Klasse wurde Quarantäne angeordnet. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen noch.