Im Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden sind 17 Bewohner sowie drei Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Dies teilten die Diakonissen Speyer in einer Pressemitteilung mit. Alle Betroffenen haben derzeit keine oder leichte Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises verhängte für das Haus ein Besuchsverbot.

Nachdem zwei Bewohnerinnen aus zwei Wohnbereichen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, leitete die zu den Diakonissen Speyer gehörende Einrichtung umgehend und in enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt alle erforderlichen Maßnahmen ein, um die Bewohner und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. In den beiden betroffenen Wohnbereichen arbeitet das Personal mit persönlicher Schutzausrüstung. Infizierte Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt und betreut. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt ordnete eine umgehende Testung aller 99 Bewohner sowie der Mitarbeiter an, die noch andauert. Nach Eingang der ersten Testergebnisse können aktuell 17 Covid-19-Fälle unter den Bewohnern sowie drei unter der Belegschaft bestätigt werden, es werden aber weiterhin Tests ausgewertet. Wie die Erkrankung in die Einrichtung gelangt ist, ist derzeit nach Angaben der Diakonissen noch nicht bekannt.