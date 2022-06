Auch bald drei Monate nach dem Großbrand in einer Breunigweilerer Autowerkstatt ist die Ursache für das Feuer unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen, die Akte sei auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft. Dort erfolge dann die Bewertung der Ermittlungsergebnisse.

Staatsanwaltschaft: Dauer nicht ungewöhnlich

Die Dauer des Verfahrens sei bei Brandsachen nichts Ungewöhnliches, teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Grundsätzlich würden Feststellungen zur Brandursache erst veröffentlicht, wenn die Ermittlungen aus Sicht der Staatsanwaltschaft abgeschlossen sind.

Bei dem Brand am 11. April war eine Autowerkstatt samt mehrerer darin befindlicher Fahrzeuge bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zwar verhindert werden können. Aber auch dieses Gebäude war durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte hatte es keine gegeben. Nach damaliger Schätzung der Feuerwehr war ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden.