Der Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ wurde 1989 in Frankreich (Elsass) unter dem Namen „Mathematiques sans frontieres“ gegründet. Er kam 1990 nach Deutschland und 1995 nach Rheinland-Pfalz. Dieses Jahr haben alleine in der Nordpfalz mehr als 2300 Schüler und Schülerinnen aus 20 Schulen in 116 Gruppen teilgenommen. Weltweit sind es inzwischen sogar über 200.000 Jugendliche aus über 30 Ländern, die alle am selben Tag die Aufgaben bearbeiteten.

Die Durchführung in unserer Region organisieren Mitglieder des „Vereins zur Förderung des Wettbewerbs MoG“. Die Besonderheit besteht darin, dass nicht hochbegabte mathematische „Einzelkämpfer“ antreten, sondern dass komplette Klassen oder Kurse miteinander konkurrieren. Nur durch Teamleistung lassen sich die Aufgaben lösen.