Die beliebtesten Artikel des Jahres 2023 in der Donnersberger Rundschau haben es neben einer fünfstelligen Anzahl potenzieller Leser in der gedruckten Ausgabe auch auf weit mehr als 10.000 Klicks gebracht.

Tagesaktuell stehen der Redaktion mittlerweile Zahlen zur Verfügung, welche Themen das größte Interesse bei denjenigen finden, die unsere Artikel online auf rheinpfalz.de/donnersbergkreis lesen. Die Zugriffszahlen zeigen, dass unsere Leser das Online-Angebot der RHEINPFALZ immer häufiger nutzen. Und sie belegen, dass die digitalen Angebote einer Tageszeitung – auch im ländlich geprägten Raum – auf großes Interesse treffen. Wie schon im Jahr zuvor haben es die meistgeklickten Artikel der Donnersberger Rundschau im Jahr 2023 auf fünfstellige Leserzahlen gebracht.

Ein ungebrochener Trend: Ganz vorne in der Statistik finden sich Meldungen zu Ereignissen wie Bränden, Unfällen und Straftaten, aber auch beispielsweise zu Straßensperrungen und Zugausfällen, bei denen es um die schnelle Information der Menschen im Donnersbergkreis geht. Jeweils rund 16.000 Nutzer klickten am 7. und 10. Juli auf die beiden meistgelesenen Berichte zu den großen Flächenbränden, die unsere Region heimgesucht hatten.

Auch Hintergründiges kommt digital an

Das bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die die RHEINPFALZ mobil lesen, ausschließlich an schnellen Neuigkeiten interessiert wären. Vielfach bieten wir nach der unmittelbaren Information unserer Leser per Tickermeldung in den folgenden Stunden ausführliche Berichte an. Zumeist zeigt sich: Auch an den tiefergehenden Infos sind dann Tausende von Lesern interessiert.

Es sind aber beileibe nicht nur die Sensationsmeldungen, die bei den Online-Lesern hoch im Kurs stehen. Auch Texte, die Hintergründe aufdecken oder Sachverhalte verständlich erklären, werden im Netz gelesen. Und da nehmen sich unsere Leser auch an Mobiltelefon, Tablet oder Computer gerne Zeit, um sich in längeren Beiträgen ausreichend zu informieren. Auffallend im Jahr 2023: Unter den meistgelesenen Artikeln fanden sich jede Menge aus dem Bereich Wirtschaft. Dieser Themenkomplex findet zwar stets sehr viele Leser – dass es aber in gleich sechs unserer Top-Ten-Artikel um Unternehmen geht, das ist bemerkenswert. Das zeigt, wie sehr sich die Menschen im Donnersbergkreis in Zeiten von hoher Inflation, kriselnder Wirtschaft und womöglich Angst vor Arbeitsplatzverlust nachhaltig informieren wollen.

Borg Warner interessiert stets viele Leser: das mittlerweile geschlossene Werk 2 in Kibo. Foto: Torben Müller

Verkaufen sich schlechte Nachrichten besser?

13.000 Online-Leser interessierten sich für die jüngsten Entwicklungen bei Automobilzulieferer Borg Warner im November, knapp 12.000 für die Eröffnung der Bäckerei-Görtz-Filiale in Kibo. Auch die neuen Wege beim Kirchheimbolander Autohaus Wissmann und natürlich die Aufdeckung der Finanzkrise beim Westpfalz-Klinikum erreichten fünfstellige Klickzahlen.

Übrigens, mitnichten ist es so, dass sich schlechte Nachrichten stets besser verkaufen: Gut 7000 Leser klickten gleich darauf, dass das Autohaus Euler in Kirchheimbolanden seine Tore dichtmacht. Mehr als 11.500 aber lasen, dass der ehemalige Werkstattleiter nur kurze Zeit später mit seinem eigenen Betrieb sein Glück zu finden sucht.

Viele Zugriffe auf Wahlblogs

Hohe Anteilnahme beweisen die Donnersberger auch an den Schicksalen einzelner Mitbürger. Ganz vorne in dieser Kategorie: Mehr als 9000 Seitenaufrufe gab es für die Geschichte einer 82-jährigen Rüssingerin, die nach einem ungenehmigten Bau auf dem Nachbargrundstück auf eine drei Meter hohe Mauer neben ihrem Garten schauen muss.

Ein Foto, das großes Interesse unserer Leser weckte: Margot Peter auf ihrem zugebauten Grundstück. Foto: Anja Hartmetz

Dass Online-Leser sich auch für Politik interessieren, beweisen die Zugriffszahlen auf unsere vielfältigen, multimedialen Inhalte zu den Bürgermeisterwahlen in Göllheim und Winnweiler. Die meisten Besucher gab es für unsere Liveblogs, in denen wir an den Tagen vor und nach der Wahl alle News und Hintergründe veröffentlicht haben und am Wahltag aktuelle Hochrechnungen sowie Videoreaktionen der Kandidaten geboten haben. Bei Rudolf Jacobs Wahlsieg in Winnweiler erhielt der zugehörige Blog rund um die Wahl gut 7600 Zugriffe.

Und welche waren die meistgelesenen Artikel in den ersten Tagen des neuen Jahres? Da führt die bevorstehende Schließung des Ruppertsecker Seniorenheims „Haus Höhenruh“ die Liste an. Außerdem finden sich in den Top Ten zum Beispiel Marc Muchows Entschluss, erneut als Stadtbürgermeister in Kirchheimbolanden zu kandidieren, der Bericht zur halbjährigen Sperrung der B48, die Verfolgungsfahrt mit Hubschraubereinsatz bei Albisheim und – wen wundert’s? – unsere ausführliche Berichterstattung über die Bauernproteste.