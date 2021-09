Bestimmt habt ihr mitbekommen, dass die Erwachsenen sehr viel über die Wahl reden. Doch wie wählt man eigentlich? Bei der Bundestagswahl in Deutschland haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen. Die Erststimme befindet sich auf dem Wahlzettel in der linken Spalte. Damit wählt man die Person, die unseren Wahlkreis im Bundestag vertreten soll. Viele der Kandidaten sind Mitglied einer Partei, es dürfen aber auch Politiker für den Bundestag kandidieren, die zu keiner Partei gehören.

In der rechten Spalte des Wahlzettels befindet sich die Zweitstimme, mit der man eine Partei wählt. Mit ihr entscheiden die Bürger, wie viele Politiker die einzelnen Parteien in den Bundestag setzen dürfen; um sie geht es auch bei den Hochrechnungen am Wahlabend.