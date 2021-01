Liebe Viertklässler, schon ist eure Zeit in der Grundschule vorbei. Jetzt steht ein weiterer spannender Schritt an. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr auf ein Gymnasium, eine IGS oder eine Realschule plus geht. Und davon gibt es ja nicht nur eine. Je nach Wohnort kommen oft mehrere Möglichkeiten in Frage. Normalerweise hättet ihr jetzt die Gelegenheit, die Schulen anzuschauen und kennenzulernen, dort in AGs hineinzuschauen und kleine Vorführungen zu sehen.

Wegen Corona muss das leider ausfallen. Damit ihr die Schulen trotzdem ein bisschen kennenlernen könnt, haben wir für euch wichtige Informationen gesammelt. Im Internet, also „virtuell“ gibt es auch Bilder und Videos, damit ihr trotzdem ein bisschen in die Schulen hineinschnuppern könnt. Fragt eure Eltern, ob sie das zusammen mit euch anschauen können.