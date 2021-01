Ende Januar, wenn in den Grundschulen die Halbjahreszeugnisse verteilt sind, beginnen die Anmeldefristen an den weiterführenden Schulen im Donnersbergkreis. Jahr für Jahr haben sich all diese Schulen bei ihren Tagen der offenen Tür präsentiert. Weil dies in diesem Jahr nicht möglich ist, will die Donnersberger Rundschau den Schülern und Eltern mit ihrem „Virtuellen Tag der offenen Tür“ zumindest eine kleine Hilfestellung bieten.

In den Chemiesälen zischt und knallt es, wenn die Fachlehrer den staunenden Grundschülern spannende Experimente vorführen. Sportlehrer demonstrieren stolz die Hallen und Plätze, über die ihre Schule verfügt. Das gesamte Kollegium steht bereit und beantwortet die vielen Fragen, die sich die Eltern der Viertklässler auf Zetteln oder in ihrem Handy notiert haben. Schulchor und Theater-AG begeistern die Besucher immer wieder mit kleinen Auftritten. Es duftet nach frisch gebackenen Waffeln. Hier lockt das Kuchenbuffet, dort die Tapas-Bar. Die Tage der offenen Tür an den weiterführenden Schulen, in die wochenlange Arbeit investiert wird, sind zumeist ein Erlebnis für die Besucher – aber auch für die Schulgemeinschaft, die gemeinsam so einiges auf die Beine stellt, um ihre Einrichtung bestmöglich zu präsentieren.

Fünf Seiten an drei Tagen

Vor allem aber sollen sie den Grundschülern und ihren Erziehungsberechtigten jede Menge Informationen bieten. Mit den frisch gebackenen Waffeln wird es in diesem Jahr corona-bedingt leider nichts. Beim Zusammensuchen der Informationen aber hilft der „Virtuelle Tag der offenen Tür“ der RHEINPFALZ.

Welche Schule bietet welche Abschlüsse? Bis wie viel Uhr wird unterrichtet? Und was finden Schulleitung und Schülersprecher eigentlich am besten an ihrer Einrichtung? Unterstützt von den Schulen, haben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt, die Kinder und Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schule auf den Nägeln brennen. Die Antworten haben wir auf insgesamt fünf Seiten zusammengefasst, die bis Freitag in der Donnersberger Rundschau erscheinen.

Schulen präsentieren sich in Videos

In einer übersichtlichen Tabelle stellen wir die möglichen Abschlüsse, die Unterrichtszeiten, die Schwerpunkte und Fremdsprachen, die IT-Ausstattung und die Aktivitäten zur Berufsorientierung der einzelnen Schulen vor. Außerdem gibt es zu jeder Schule einen kleinen Vorstellungstext mit zusätzlichen Infos, ein Foto des Schulgebäudes sowie drei Fragen an die Schulleitung und die Schülersprecher.

Zum Start am Mittwoch gibt es die drei Gymnasien im Donnersbergkreis, am Donnerstag sind die beiden Integrierten Gesamtschulen (IGS) Thema, und am Freitag stellen wir die vier Realschulen plus vor. Um noch näher an das Flair eines Tages der offenen Tür heranzukommen, bei dem sich normalerweise ja die Schulen genau so darstellen können, wie sie das gerne möchten, haben wir alle neun Schulen gebeten, sich in kurzen Videos zu präsentieren. Außerdem gibt es viele Bildergalerien.