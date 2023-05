Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit zehn Jahren arbeitet Gabriele Schmidt aus Steinbach mit Holz: Vor allem Deko-Objekte und Tierfiguren stellt sie zusammen mit ihrem Mann Guido in „Gabi’s Holzstübchen“ her. In letzter Zeit ist sie vor allem mit Aufträgen von Kindertagesstätten beschäftigt. Und einige ihrer Holzkunstwerke haben es sogar bis nach Hawaii geschafft.

In der kleinen Werkstatt von Gabriele Schmidt ist gerade viel zu tun. Formen müssen entworfen und dann aus Holz ausgeschnitten, die abgeschliffenen Bretter anschließend bemalt,