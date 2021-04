Ein großer Tausendfüßler mit baumelnden Beinen und Sprungfeder-Fühlern, vier lachende Junge und Mädchen, eine Maus, ein Küken, ein Frosch, ein Hase und ein Löwe hängen am neuen Zaun der Kindertagesstätte in Dreisen. Gabi Schmidt aus Steinbach hat die Holzfiguren gestaltet. An der Innenseite dürfen die Kinder kreativ werden.

Viele Stunden lang hat Gabi Schmidt von Gabi’s Holzstübchen an den verschiedenen Figuren gesessen. Die Idee für die Umgestaltung des Zauns kam der Kita Tausendfüßler während des Lockdowns. Nachdem die Erzieherinnen im Gebäude für Ordnung gesorgt hatten, sei der Außenbereich dran gewesen, erzählt Kita-Leiterin Andrea Krämer. Der Zaun war schon ziemlich in die Jahre gekommen und geriet so ins Auge für eine Verschönerungsaktion. Über eine gemeinsame Bekannte hörte Krämer von Schmidts Holzarbeiten.

Schnell wurden die Motive festgelegt: Zwei Tausendfüßler für den Namen der Kita, die Tiere, die für die fünf verschiedenen Fördergruppen stehen, lachende Kinder, Bälle und Grastupfer mit Blumen für die Kindertagesstätte. Natürlich ist alles schön bunt. Und das nicht nur von außen, sondern auch von innen. Dort dürfen sich die Kinder, die die Kita verlassen und in die Schule wechseln, auf einem Zaunpfahl verewigen und ihn nach ihren Wünschen bemalen.

„Herz für Kinder“

Gabi Schmidt hat für die Figuren zunächst Schablonen vorbereitet und sie dann aus Holz ausgesägt. Am längsten dauerte schließlich das Bemalen. „So ein großes Projekt hatte ich noch nie“, berichtet Schmidt, die die Holzarbeit nun seit fünf Jahren hobbymäßig betreibt und normalerweise mit ihren Stücken auf Märkten unterwegs ist.

Bei der Montage haben ihr Klaus Eva und ihr Mann Guido Schmidt geholfen. Das sei auch noch einmal eine kleine Herausforderung, dank der Hilfe aber kein Problem gewesen. Nun will sie für jede Gruppe noch eine Taschentücherbox mit dem jeweiligen Gruppentier bauen. „Ich habe einfach ein Herz für Kinder“, sagt Schmidt, die viel Freude bei dieser Arbeit hatte. Einmal im Jahr, hat sie außerdem zugesagt, kommt sie vorbei und streicht über die Figuren. Wartung inklusive, sozusagen. Und für das nächste Projekt wurde sie auch engagiert: Mit der neuen Kita in Winnweiler steht sie für weitere Holzarbeiten schon in Kontakt.