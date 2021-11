Vor dem Kreisausschuss hatte auch der Verbandsgemeinderat Winnweiler der Abstufung der Kreisstraße 4 zugestimmt – mit ähnlichem Ergebnis. Es gab sechs Gegenstimmen aus der SPD-Fraktion und zwei Enthaltungen bei zwölf Ja-Stimmen für die Abstufung der K4.

Durch die Abstufung ist die VG für die Straßenunterhaltung zuständig, das ist für sie – abgesehen von der Betroffenheit der Ortsgemeinden – die weitgehendste Auswirkung der Abstufung. In der Sitzung hieß es, VG und Kreis wollen an das Land appellieren, die parallel verlaufende L390 zwischen Leithöfen und Winnweiler möglichst bald auszubauen, da diese sich in einem desolaten Zustand befinde, so VG-Chef Jacob. Erwartet werde, dass durch die Abstufung der K4 mehr Verkehr über die L390 rollen werde. Der Appell ans Land umfasst außerdem den Ausbau des Radwegs neben der L387 zwischen Höringen und Wingertsweilerhof, damit der neue Radweg nach Winnweiler von Höringen aus sicher erreicht werden kann.

Sowohl Sören Damnitz als auch Christa Mayer, machten für die SPD-Fraktion deutlich, dass sie das Thema nicht für entscheidungsreif, beziehungsweise das Ausbaupaket, das der Kreis übernehmen will, für nicht erforderlich halten. Jacob wies dies mit dem Hinweis auf die Dauer und den mittlerweile erreichten Fortschritt im Verfahren zurück und betonte, das die Debatten ein Ende haben müssten.