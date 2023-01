Für die Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Göllheim am 12. März ist bislang ein einziger Kandidat gemeldet: der amtierende Bürgermeister Steffen Antweiler. Das hat Thomas Peter, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung, am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt. Antweiler, seit 2015 Bürgermeister, war im November von der Freien Wählergruppe der VG Göllheim mit einstimmigem Votum als Kandidat nominiert worden – den entsprechenden Wahlvorschlag hat die Freie Wählergruppe mittlerweile eingereicht. Am 23. Januar endet die Meldefrist für Kandidaten, erläuterte Peter. Gibt es keine weiteren Bewerber, findet die Personenwahl natürlich dennoch statt: Bei nur einem Kandidaten können sich Wahlberechtigte per Stimmzettel für oder gegen diesen aussprechen. Die knapp 10.000 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Göllheim erhalten ihre Wahlbenachrichtigungen laut Peter bis 19. Februar.