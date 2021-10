(Aktualisiert 9.36 Uhr). Im Donnersbergkreis hält der Sturm die Einsatzkräfte in Atem. Seit Donnerstagmorgen, 4.07 Uhr, laufen Alarmierungen und Einsätze, wie Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr in einer ersten Zwischenbilanz gegen 8.30 Uhr mitgeteilt hat. Bei den Einsätzen geht es um zahlreiche umgestürzte Bäume – aktuell wissen man von 14. Ein abgedecktes Dach wurde aus Zellertal gemeldet, eine umgestürzte Dachkonstruktion aus Standenbühl. „Hier wurde auch die Stromleitung beschädigt“, so Fuhr. Einige Straßen waren und sind durch umgestürzte Bäume blockiert. „Bis dato gibt es zum Glück noch keine schweren Verkehrsunfälle, und auch sonst sind glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen“, so Fuhr. Die Pfalzwerke meldeten gegen 9.20 Uhr weitere Störungen bei der Stromversorgung. Betroffen seien im Donnersbergkreis auch Gaugrehweiler, Kriegsfeld, Münchweiler, Oberndorf und Oberwiesen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Netzteams sowie der Netzleitstelle arbeiten an der Fehlerlokalisierung und Störungsbehebung, so dass die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann“, so die Mitteilung des Stromversorgers.

Beim erwähnten Vorfall am Morgen in Standenbühl wurde die Dachkonstruktion einer Garage aus Holz vom Wind erfasst. Diese hob ab und wurde von den Dachleitungen des Ortes abgefangen. Dadurch wurde ein Teil der innerörtlichen Oberleitung abgerissen und hing bedrohlich in der Luft und ragte bis zur Erde. Die Dach-Holzkonstruktion wurde zurückgeschleudert und prallte auf ein dort abgestelltes Fahrzeug. Die Feuerwehren der VG Göllheim sicherten die Einsatzstelle und sperrten komplett die Rosenthaler Straße. Der hinzugezogene Energieversorger konnte einen Großteil des Ortes stromlos schalten. Die Reparaturarbeiten zeigen sich als schwierig. Aufgrund der heftigen Windböen ist es technisch nicht möglich, die vorhandenen Arbeitsbühnen in die Höhe zu fahren um die Oberleitungen zu reparieren. Personen kamen nicht zu Schaden.