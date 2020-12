Das Alte Rathaus in Obermoschel wurde in den Jahren 1510 bis 1512 in Fachwerktechnik errichtet. In der einst offenen, ebenerdigen Markthalle war früher die Feuerwehr untergebracht, zudem befand sich dort eine Arrestzelle. Darüber liegt im ersten Stock der Sitzungssaal, in dem normalerweise die Stadtratssitzungen stattfinden. Das Rathaus ist als Einzeldenkmal in der Liste der Kulturdenkmäler aufgeführt und gilt als Wahrzeichen der Stadt.