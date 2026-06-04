Steinbach RHEINPFALZ Plus Artikel Steinbacher PWV-Hütte öffnet ab heute wieder

Michelle Katharina Quad, 27 Jahre alt, will Wanderer, Einheimische und Genießer in ihre Weinbar locken.
Michelle Katharina Quad, 27 Jahre alt, will Wanderer, Einheimische und Genießer in ihre Weinbar locken.

Am heutigen Donnerstag, 11 Uhr, knallt der Korken einer Sechs-Liter-Sektflasche in der Steinbacher Hütte des Pfälzerwald-Vereins. Dann nämlich eröffnet das beliebte Ausflugslokal unter neuem Namen, mit neuer Pächterin und neuem Konzept. „S11 – die Weinbar am Donnersberg“ heißt die Hütte künftig. Michelle Katharina Quad betreibt sie ab sofort und bietet den Besuchern einen Mix aus traditionellem Hüttencharme und stylischer Weinbar. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag; Wanderer, Genießer, Einheimische und Neugierige sind gleichermaßen willkommen.

Hier geht’s zum ausführlichen Bericht: Das bietet die neue Pächterin der Hütte am Fuße des Donnersbergs.

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