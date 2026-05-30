Ein Jahr lang stand die PWV-Hütte in Steinbach leer. Jetzt kommt wieder Leben in die Bude – mit der S11 Weinbar am Donnersberg. Die neue Pächterin hat ein spezielles Konzept.

Es wird kaiserlich in Steinbach: Am kommenden Donnerstag eröffnet die Pfälzerwald-Hütte unter neuem Namen, mit neuer Pächterin und einem neuen, außergewöhnlichen Konzept. Und das alles hat mit Napoleon zu tun, dem einstigen französischen Kaiser. „S11 - Die Weinbar am Donnersberg“ wird das beliebte Ausflugslokal am Fuße des Berges künftig heißen; es bleibt in PWV-Besitz, betrieben wird es von Michelle Katharina Quad.

Michelle Katharina Quad, 27 Jahre alt, will Wanderer, Einheimische und Genießer in ihre Weinbar locken. Foto: Quad/oho

Der Name der Location ist angelehnt an die S11, die Grande Route Impérial, über die Kaiser Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts einst von Paris nach Mainz reiste. Das kleine beschauliche „Schdoabach“, wie die dortigen Einwohner ihr Nordpfälzer Dorf im Dialekt nennen, war damals einer der Streckenpunkte. Die Hütte entstand natürlich erst viel später, mauserte sich aber zu einem touristischen Ziel und erlangte weit über die Grenzen des Donnersbergkreises hinaus Bekanntheit: Hier traf man sich mit Freunden und Unbekannten, hier kehrte man zur Stärkung ein, hier ließ man die Seele und die (Wander-)Knochen zur Erholung baumeln. Bis zum Sommer 2025. Da musste die Hütte schließen – nach knapp einem Jahr zieht nun wieder Leben in die Bude ein.

Dank Michelle Katharina Quad, 27 Jahre alt, deren familiäre Wurzeln in Steinbach verankert sind. Sie arbeitete bereits in verschiedenen Gastronomie-Betrieben und in den vergangenen fünf Jahren in Jogis Weinwelt in Kaiserslautern-Erfenbach, lernte dort die Welt des Weines kennen und lieben und macht sich nun als Pächterin der Hütte selbstständig. Dafür verlegt sie auch ihren Lebensmittelpunkt nach Steinbach. Die Idee mit der Selbstständigkeit kam ihr schon im Herbst vergangenen Jahres. Immer wieder spazierte sie mit ihrem Hund an der Hütte vorbei und suchte daraufhin Kontakt zu Frank Molitor, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Steinbach im Pfälzerwald-Verein.

Am Fuße des Donnersbergs mit attraktivem Ausblick über Pfälzerwald und bis zum Odenwald: die PWV-Hütte in Steinbach. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

Schon lange suchte der PWV einen neuen Betreiber, nachdem sich das „ROK City Food Department“ zurückgezogen hatte. Seither gab es einige Interessenten – doch die mussten ihren Traum vom Hüttenbetrieb schnell wieder begraben. Oft ließen sich ihre Vorstellungen nicht realisieren; meistens scheiterte es an fehlendem Personal, hatte Frank Molitor im März in einem RHEINPFALZ-Gespräch gesagt. Denn wer gedacht hat, so eine Hütte managt man mal schnell nebenbei, der wurde hart auf den Boden der Realität zurückgeholt: Bestellungen, Bürokratie, Besucherandrang, Bewirtung – das geht nur mit Planung, Erfahrung, Organisation. Nun aber erfüllt sich Michelle Katharina Quad den Traum. Molitor und sie wurden sich schnell einig, am Donnerstag, ab 11 Uhr, knallt eine 6-Liter-Sektflasche und es beginnt ein neues Kapitel an der S11. Die Überschrift dafür könnte lauten: „Es bleibt alles anders.“

Weine, Fassbier, Flammkuchen und Suppen

„Die Idee ist ein Mix aus stylischer Weinbar und klassischem Pfälzer Hüttenbetrieb“, kündigt Quad an. Ausgeschenkt werden (vor allem an den Weinbar-Tagen) pfälzische, nationale und internationale Weine – aber auch Fassbier. An Speisen bietet Michelle Quad zunächst Flammkuchen, Suppen, Kuchen und kalte Speisen an, im Laufe der Zeit soll die Karte erweitert werden. Die 27-Jährige stemmt den Betrieb erstmal überwiegend allein, bekommt aber Unterstützung ihres ehemaligen Chefs. Gesucht wird noch eine Aushilfe.

Die Innenräume hat Michelle Katharina Quad entstaubt und dekoriert, ein bisschen umgeräumt und die Sitzplatzkapazitäten leicht reduziert. 40 bis 50 Personen finden nun dort Platz, draußen gibt es weitere Gelegenheiten. Es wird Selbstbedienung sein – „wie eben in einer echten Hütte“, sagt sie. Die 27-Jährige will mit der S11 Weinbar eine Location für alle schaffen, einen Ort für Genießer, für Wanderer und Einheimische – für jedermann und jederfrau, für alle Generationen. In der Hütte steht jetzt auch ein Klavier, und für die Zukunft sind zusätzlich verschiedene After-Work-Events, Weinproben, Live-Musik im Sommer, Glühwein-Wanderungen im Winter und Beaujolais-Feste im Herbst geplant.

So lässt sich entspannen und genießen: mit bestem Blick von der Hütte. Foto: Michelle Quad/oho

Der neuen Pächterin liegen „Geselligkeit und Gemeinschaft am Herzen“, gerade jetzt, in Zeiten, die nicht ganz so einfach sind, sollen die Besucher entspannte Stunden in Steinbach erleben. Die Hütte bietet mit dem Blick auf den Donnersberg, über den Pfälzerwald und manchmal sogar bis zum Odenwald – beste Aussichten für die Besucher. Frank Molitor und die Ortsgruppe des PWV sind happy mit der Lösung durch Michelle Katharina Quad. „Wir sind zufrieden und überzeugt, dass das Konzept ankommt“, sagt Molitor.

Öffnungszeiten

Montag und Dienstag geschlossen; Mittwoch bis Freitag 15 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr.