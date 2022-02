Ein Zusammenschluss kann die Sparkassen Donnersberg und Rhein-Haardt stärken. Wichtig ist, dass die Verhandlungspartner ihre Stärken im Auge behalten: Regionalität, Kundennähe und Service.

Die Zeiten sind schwierig für die Banken und Sparkassen. Kein Ende scheint in Sicht für die Niedrigzinsphase, die sich negativ auf die Gewinnmargen auswirkt. Online-Banken, die kein Filialnetz unterhalten müssen, locken die Kunden mit günstigen oder gar kostenlosen Finanzprodukten. Hinzu kommt eine wachsende Last an Vorschriften für Banken, die Mehraufwand verursachen. Vor allem kleinere Institute leiden darunter und können ihn nicht einfach mal als Gebührenerhöhung an die Kunden weitergeben: weil die dann mutmaßlich vermehrt zu Online-Banken abwandern würden.

Ohne Fusion wird es für die meisten daher auf Dauer nicht gehen. Die Sparkasse Donnersberg gehört zu den kleinsten in ganz Rheinland-Pfalz (gemessen an Mitarbeiterzahl und Bilanzsumme). Es ist erstaunlich, dass sie so lange nicht hat aktiv werden müssen in Sachen Zusammenschluss. Gemeinsam mit der Sparkasse Rhein-Haardt würde eine der größten Sparkassen im Land entstehen, die entsprechende Marktmacht in die Waagschale werfen könnte.

Um sich ein Unterscheidungsmerkmal zur Online-Konkurrenz zu erhalten, ist es dennoch wichtig, die regionale Identität zu bewahren. Denn selbst bei einer Fusion ist es unwahrscheinlich, dass die neue Sparkasse, deren Filialnetz von Obermoschel im Norden bis nach Geinsheim im Süden reichen würde, bei den Konditionen mit Internetbanken mithalten kann. Punkten können Sparkassen wie Genossenschaftsbanken aber auch in Zukunft mit Regionalität, Kundennähe und Service. Das muss auch künftig so bleiben. Ob sich diese Vorzüge dann aber in Bilanzsumme und letztlich Gewinn ummünzen lassen, liegt nicht zuletzt an den Kunden und deren Bereitschaft, für diese Annehmlichkeiten auch den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen als bei der Online-Konkurrenz.