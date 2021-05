Kurios: Als 1969 der Donnersbergkreis entstand, verteilte sich die neue Kreisverwaltung reichlich improvisiert über mehrere Gebäude in der Stadt. Der Wunsch, unter einem Dach zu sein, führte zum Bau des Kreishauses. Und heute verteilen sich wieder immer mehr Arbeitszweige der Kreisverwaltung in der Stadt. Jede Zeit folgt da ihrer eigenen Logik, ihren eigenen Notwendigkeiten. Da ist der Umzug des DTV allerdings absolut stimmig und sinnvoll, zumal wenn der Kreis nicht nur verbal beim Tourismus punkten will. Der braucht in der Stadt eine zentrale Anlaufstelle, eine repräsentative, wertschätzende Umgebung – und Öffnungszeiten an Wochenenden, dann nämlich, wenn Touristen in der Stadt sind. Beidem werden die neuen Räume, wird die Kooperation von Stadt und Kreis gerecht. Ein Schritt nach vorn. Die Pandemie muss nun noch weichen, damit er auch zur Geltung kommen kann.