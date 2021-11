Der Weihnachtszauber auf dem Römerplatz der Kleinen Residenz fällt der Corona-Situation zum Opfer. „Wir sehen uns da in der Verantwortung“, sagt die frisch gewählte Vorsitzende des Verkehrsvereins ProKibo, Cornelia Löser. Daher habe der neue Vorstand diese Entscheidung am Donnerstagabend getroffen. Der Publikumsmagnet Eislaufbahn werde ja hauptsächlich von Kindern genutzt, denen noch gar kein Impfangebot gemacht wurde. Durch den daher zu erwartenden schwächeren Besuch sei der Weihnachtszauber „im Umkehrschluss auch nicht so attraktiv für Budenbetreiber“. Ursprünglich hatte im Raum gestanden, den Weihnachtszauber mit dem Christkindlmarkt am ersten Dezemberwochenende zu starten.