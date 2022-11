In Kirchheimbolanden klopft und hämmert es momentan. Denn am Wochenende findet in der Innenstadt der Christkindlmarkt statt, für den bereits die Buden aufgestellt werden. Und auch für den Weihnachtszauber ab dem 9. Dezember laufen schon die Vorbereitungen.

Nachdem der Christkindlmarkt im vergangenen Jahr in den Schlossgarten verlegt wurde, findet er dieses Jahr wieder wie gewohnt in der Stadt rund um den Römerplatz statt. 55 Stände bieten von Essen und Trinken über selbstgenähte Kleidung bis zu Dekoartikeln alles Mögliche an. Auch das Rahmenprogramm steht fest. Am Freitag, 17 Uhr, wird der Markt mit dem protestantischen Posaunenchor Kirchheimbolanden unter der Leitung von Martin Reitzig sowie Liedern von der Kita Villa Kunterbunt eröffnet. Ab 18.30 Uhr spielt die Big Band „Swingin’ Project“.

Samstag sind die beliebten Kinderfilmfiguren Anna und Elsa um 15 Uhr auf dem Römerplatz unterwegs, um 17 Uhr tanzen die Kinder der Ballettschule Flex & Point. Der Nikolaus kommt eine halbe Stunde später. Im Anschluss spielt Kalli Koppold. Am Sonntag endet der Christkindlmarkt mit der Prämierung der schönsten Stände (17 Uhr), einem erneuten Auftritt des Posaunenchors (18 Uhr) und einem bengalischen Feuerwerk am Roten Turm (20 Uhr).

Feuerwerk beim Weihnachtszauber

Eine Woche später, am 9. Dezember, startet dann der Weihnachtszauber auf dem Römerplatz. Zur Eröffnung gibt es – wir auch zum Abschluss am 23. Dezember – eine Lasershow von Kibo-Sound, berichtet Cornelia Löser, die von Pro Kibo für die Organisation des Weihnachtsmarktes zuständig ist. Für Getränke und Waffeln ist auf dem kleinen Markt durchgängig gesorgt, wechselnde Stände ergänzen das Sortiment vor allem an den Wochenenden. Außerdem gibt es wieder eine Schlittschuhbahn.

Großer Höhepunkt wird die Einkaufsnacht am 16. Dezember, bei der unter anderem die „New Shoes“ auftreten und um 21 Uhr das Feuerwerk vom Residenzfest nachgeholt wird. Für weiteres Programm während des gesamten Weihnachtszaubers sorgen unter anderem verschiedene Tanzgruppen der TSG Grün-Weiß. Cornelia Löser freut sich, dass nach zwei Jahren der Weihnachtszauber wieder stattfinden kann. Wer noch Interesse hat, einen Stand zu mieten, könne sich bei Pro Kibo melden.